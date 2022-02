Nederland bereid brandstof te leveren aan Oekraïne

Om terug te kunnen vechten tegen het leger van Vladimir Poetin heeft Oekraïne een schreeuwende behoefte aan fossiele brandstoffen. Kiev heeft in Brussel een lijst met verzoeken neergelegd voor de levering van diesel, benzine, kerosine voor vliegtuigen en generatoren.

Namens Nederland heeft D66-bewindsman Jetten tijdens een ingelast beraad met EU-energieministers in Brussel hulp toegezegd. Vanuit Polen, Litouwen en Tsjechië zijn al leveringen gepland.

Oekraïne is voor gas en elektriciteit deels afhankelijk van Rusland. Door een omgekeerde gasstroom van west naar oost proberen Hongarije en Slowakije te zorgen dat de Oekraïners niet in de kou komen te zitten.

Noodaansluiting

Om minder afhankelijk te zijn van de Russen heeft Kiev gevraagd om zo snel mogelijk aansluiting te krijgen op het Europese elektriciteitsnetwerk. „Dat is technisch uitdagend”, zegt eurocommissaris Kadri Simsom (Energie). „Maar dit is iets tastbaars wat we voor onze partner kunnen doen. We gaan met de elektriciteitsbeheerders aan de slag om het Oekraïense elektriciteitssysteem zo snel mogelijk aan te sluiten.”

Brussel verwacht dat de Europese Unie zelf veilig de winter door kan komen met aardgas. Als Poetin besluit om de gaskraan dicht te draaien kan Europa leunen op noodleveringen, verder hebben alle lidstaten noodplannen gemaakt om het gasverbruik te kunnen verminderen. Volgens minister Jetten hebben zijn collega’s niet gevraagd om de gasproductie in Groningen op te hogen. „Dat is nu absoluut niet aan de orde en ik ben blij dat die vraag niet is gekomen.”