Mugabe toch op heldenplek begraven

De familie wilde dat Mugabe zou worden begraven in zijn geboortedorp Kutama, maar is van gedachten veranderd na overleg met de Zimbabwaanse regering. De uitvaart is zondag. De 95-jarige Mugabe overleed vorige week in Singapore. Hij is 37 jaar aan de macht geweest in Zimbabwe.

