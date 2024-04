Aartsbisdom Alabama woest: ’Priester (30) gaat er met leerlinge vandoor’

MOBILE - Een Amerikaanse priester (30) die er met een jonge katholieke tiener vandoor is gegaan, is door de kerk officieel uit zijn functie verwijderd. De inmiddels met zijn leerlinge getrouwde Alex Crow uit Alabama had daar ook om gevraagd. Hij stapte recent in het huwelijksbootje met de 18-jarige dame.

© pillar catholic Alex Crow mag zich inmiddels geen priester meer noemen.