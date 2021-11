Verlossing voor besmette Sardinië-reizigers uit Nederland

Nadat een besmetting was uitgebroken, plaatsten de lokale autoriteiten de groep in quarantaine in een hotel in de stad Oristano. Het reisgezelschap, met veel oudere mensen, bestond aanvankelijk uit 44 deelnemers, maar een aantal mocht al eerder naar huis na een negatieve test.

„Het was na al die tijd opgesloten te hebben gezeten ineens: inpakken en wegwezen. Nadat we allemaal negatief waren getest, moesten we het hotel binnen een kwartier verlaten”, aldus René van der Pluijm, een van de deelnemers aan de reis. „We vertrekken vanavond met de boot richting Pisa, op het Italiaanse vasteland. Daarna gaan we met de bus via Zwitserland terug naar Nederland. Daar hopen we in de loop van zondag aan te komen.” De busreis was georganiseerd door Bolderman Excursiereizen in Veenendaal.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag meldde donderdag dat het reisadvies voor Italië van groen naar geel gaat. Vanaf vrijdag geldt het hele land, met uitzondering van Sardinië, als hoogrisicogebied voor corona.