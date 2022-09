Mogelijk overlast voor verkeer Code geel in zuidwestelijke provincies vanwege veel regen

Bliksem en onweer boven een woonwijk in het Brabantse Mierlo donderdagnacht. Na een lange periode van droogte valt er in korte tijd veel neerslag in Nederland. Ⓒ ANP / Rob Engelaar

DE BILT - Het KNMI heeft voor vrijdagmiddag in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code geel afgekondigd. In die provincies kan vanaf 12.00 uur in korte tijd veel regen vallen, waar het verkeer mogelijk last van zou kunnen krijgen.