Kosovo wil dit jaar nog EU-lidmaatschap aanvragen

De Kosovaarse premier Albin Kurti maakte zijn plannen bekend tijdens een bezoek van de Duitse bondskanselier Scholz aan Kosovo. Ⓒ ANP

PRISTINA - Kosovo is van plan nog dit jaar het lidmaatschap van de Europese Unie aan te vragen. Premier Albin Kurti kondigde dat aan op een persconferentie met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, die op bezoek was in de Kosovaarse hoofdstad Pristina.