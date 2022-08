‘Dit is opvallend aan breuk Nick en Simon’

John de Mol gaat voorlopig niet reageren op de tweede uitzending van BOOS over The Voice of Holland. Dat blijkt uit een statement geschreven door De Mol. Volgens Evert Santegoeds is het logisch dat hij niet wil reageren aangezien het om een anonieme aantijging gaat. In de podcast Strikt Privé blikt Santegoeds met Jordi Versteegden vooruit op de tweede BOOS aflevering over The Voice, gaat het afbreukrisico groot zijn? Verder gaat het in de podcast over de merkwaardige verschijning van Carice van Houten op de rode loper en de verzoening tussen Patty Brard en haar dochter Priscilla.

