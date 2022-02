Man in Brussel steekt dakloze in brand op dag dat hij gevangenis mocht verlaten

Volgens Sudinfo gaat het om de 34-jarige Poolse Wieslaw R.D. die vrijdag de gevangenis van Sint-Gillis mocht verlaten. Hij had acht maanden in preventieve hechtenis gezeten voor een reeks diefstallen. De man zou om 3.30 uur ’s nachts aan het Zuidstation in Brussel met een aansteker een dakloze man in brand hebben gestoken. Die man lag daar te slapen. Hij raakte ernstig gewond en moest naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek gebracht worden. Hij verkeert nog altijd in levensgevaar, maar zijn toestand is wel stabiel.

Het parket bevestigt het incident, dat vastgelegd werd door bewakingscamera’s. De verdachte werd kort na het incident geïdentificeerd en gearresteerd. „Hij is zaterdag in de loop van de dag verhoord en zal zondag voor de onderzoeksrechter verschijnen”, klinkt het. Er is een onderzoek ingesteld voor poging tot doodslag, de omstandigheden worden nu in kaart gebracht.