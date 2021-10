Ruim 100 experts zoeken naar Sumanta (22)

Dwaalpark ten westen van Hoorn

De inzet donderdag is enorm. Het zoekgebied bestrijkt zo’n drie vierkante kilometer en ligt in het Dwaalpark dat ten westen van Hoorn ligt. Het is enkele kilometers gesitueerd van de woning aan de Zevenster in Hoorn, waar de studente biomedische wetenschappen tot 19 februari 2018 woonde. Daarna is ze nooit meer gezien.

Politie en justitie gaan ervan uit dat haar ex-vriend Manodj B. de zwangere vrouw heeft vermoord. Naast hem worden ook zijn broer, vader en echtgenote verdacht van betrokkenheid bij haar dood. Sumanta woonde bij het gezin in huis en had een heimelijke relatie met Manodj.

Veteranen en honden

Waarom de zoektocht met veteranen en honden van de landelijke eenheid precies in dit gebied plaatsvindt, wil de politie Noord-Holland niet zeggen. „Uit onderzoek is gebleken dat het lichaam mogelijk hier ligt”, zegt een woordvoerder. Eerdere zoektochten in onder andere het iets zuidelijker gelegen recreatiegebied De Hulk, vonden plaats op basis van locatiegegevens van Google. Die zijn gekoppeld aan de telefoon van Manodj B.

De zoektocht deze week in De Hulk en in Dwaalpark is een ultieme poging van de politie om het lichaam van Sumanta te vinden. Het onderzoek naar de verdwijning is afgerond en volgende week dient een laatste voorbereidende zitting in aanloop naar de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Mogelijk gebruik chemicaliën

Het vinden van het lichaam is een loodzware opgave. Het gebied waarin Sumanta vermoedelijk begraven is, is erg groot en bovendien zijn er aanwijzingen dat Manodj al dan niet samen met zijn broer het lichaam heeft bewerkt met chemicaliën. Het motief voor de moord zou haar zwangerschap zijn. Manodj heeft in afgeluisterde gesprekken gezegd dat hij haar doodgestoken heeft.