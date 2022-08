Museumwereld in rep en roer na vondst ’uniek beeld’ in Waddenzee

Het beeld werd opgevist door de garnalenkotter Wieringer 22 in de vaargeul de Texelstroom, vijf kilometer ten westen van het Waddeneiland. Bemanningslid Victor Ayal deelde de foto’s van het beeld, dat door de vissers ’Barry’ wordt genoemd, via Twitter. De foto’s leverden duizenden reacties op sociale media op.

Barry is hoogstwaarschijnlijk een beeld dat op de achtersteven van een schip uit de 17e eeuw heeft gezeten. Volgens archeoloog Michiel Bartels, die werkt voor gemeenten in Noord-Holland-Noord inclusief Texel, gaat het om een beeld van een krijger die een Frygische muts draagt. Zo’n muts werd al in de oudheid gedragen, vaak door strijders.

Bemanningslid Ayal liet dinsdag weten: „Meer dan duizend volgers erbij omdat mensen graag het verhaal horen dat bij het houten beeld hoort. We vissen het ochtendgloren weer tegemoet. Goeiemorgen!”

’Grote historische waarde’

Michiel Bartels onderhoudt nauw contact met de bemanningsleden: „Ze zijn heel enthousiast. Het is van groot belang dat ze het beeld goed conserveren in zout water. Het beeld komt niet eerder dan komende donderdag aan wal. We staan uiteraard te popelen om het te onderzoeken. De hoogste prioriteit is dat we dat unieke beeld conserveren. Daarna kunnen we pas nadenken over waar het terecht moet komen. Een waarde qua geld is aan dit beeld, waarschijnlijk van eikenhout, niet te geven: de maritieme en historische waarde is enorm groot.”

’Haantjesgedrag’

Rondvraag leert dat ook Batavialand en het Amsterdamse Scheepvaartmuseum niet kunnen wachten tot het beeld nader is onderzocht.

Directeur Ad Geerdink van het Westfries Museum in Hoorn, gespecialiseerd in de VOC-geschiedenis, laat weten: „Onderzoek en conserveren staan op de eerste plaats. Op de vindplek in de Waddenzee liggen veel VOC-wrakken. Het is te vroeg om te zeggen of dit beeld van een VOC-schip afkomstig is. Vaak waren dit soort ornamenten bedoeld om te imponeren en iets te vertellen over de herkomst van het schip. Noem het haantjesgedrag op zee. Het ornament van een dergelijk krijgshaftig figuur past wel bij dat haantjesgedrag uit de 17e eeuw.”