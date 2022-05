Geblunder bij waterschade Limburg: gedupeerden ongelijk behandeld

Limburgers konden de compensatie aanvragen op grond van de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen (WTS), bedoeld voor de compensatie van ’redelijkerwijs niet verzekerbare schade’. Volgens de RVO is echter in veel gevallen juist een tegemoetkoming verstrekt voor schade die ’wel redelijkerwijs verzekerbaar’ was. Ook is geen eenduidige definitie van het begrip ’inboedel’ gebruikt.

„Omdat het begrip inboedel niet uniform is toegepast is het voorgekomen dat de ene aanvrager wel een tegemoetkoming heeft ontvangen voor bijvoorbeeld tuinmeubilair en de andere aanvrager niet. De ruimere definitie van inboedel zal bij de herstelactie worden gehanteerd.”

Volgens de RVO is de ontstane situatie ’onwenselijk’ en zal daarom „eenmalig, in deze specifieke situatie, een herstelactie uitvoeren in het voordeel van de gedupeerden.” Volgens de uitvoeringsdienst zal „met terugwerkende kracht een ruimere interpretatie van het begrip inboedel worden gehanteerd voor particulieren in het schadegebied.”

Particulieren die zich nog niet eerder hebben gemeld kunnen zich tot 1 juli 2022 melden bij RVO. Volgens een woordvoerder is nog niet te zeggen hoeveel extra geld met de herstelactie gemoeid is. Dat hangt onder andere af van het aantal mensen dat zich nog gaat melden. In totaal is al wel zo’n 4 miljoen aan gedupeerden uitgekeerd.