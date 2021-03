Verdachte aangehouden voor binnenrijden van woning in Eindhoven

Entertainment

’Brad Pitt kapot van getuigenis Angelina Jolie’

Brad Pitt is er ’kapot van’ dat zijn ex-vrouw Angelina Jolie tegen hem wil getuigen in een voogdijzaak die bij de rechter ligt. De actrice beschuldigde Pitt eerder van huiselijk geweld en dat zou ze nu tegen hem willen gebruiken in de rechtszaak. Dat vertelt een bron aan Page Six.