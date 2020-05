Anarchie dreigt in 25 steden VS: protesten lopen compleet uit de hand

De protesten – het gevolg van de eerdere dood van een zwarte man na een ruwe politie-arrestatie in Minneapolis – begonnen doorgaans vreedzaam maar liepen volledig uit de hand waarbij winkels werden geplunderd en auto’s in brand werden gestoken.

Mogelijk een dode

Er zijn ruim 1400 demonstranten aangehouden. Er is mogelijk een dode te betreuren. Een man in Dalles, die naar verluidt met een zwaard stond te zwaaien, mogelijk om zijn winkel tegen plunderaars te beschermen, werd zo getrapt en geslagen dat hij in kritische toestand naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Agenten en demonstranten hebben nauwelijks tijd om hun wonden te verzorgen. De rellen laaien nog steeds op in de Amerikaanse nacht en ochtend. Hoeveel gewonden er werkelijk zijn gevallen is nog niet bekend, maar het ging hard tegen hard, waarbij de politie traangas inzette en demonstranten soms antwoordden met vuurwerk.

Politie-auto in de fik

Naast de brandhaard Minneapolis, waar de arrestatie van George Floyd plaatsvond, was het vooral in grote steden als New York, Detroit, Los Angeles en Washington zeer onrustig, waarbij politie en betogers, bijna zonder handrem tegenover elkaar stonden. In New York gingen politieauto’s in de fik, terwijl er ook beelden te zien waren van twee politiewagens die inreden op een groep demonstranten en relschoppers. Ook waren er daar schokkende beelden te zien van politieofficieren die losgingen op al aangehouden actievoerders.

In New York werden politie-auto's in brand gestoken. Op andere beelden was te zien dat twee politiewagens inreden op een groep demonstranten en relschoppers.

In Los Angeles werd voor het eerst sinds 1932 de hulp van de National Guard ingeroepen om de orde te herstellen. In 1992 stond de stad ook al in vuur en vlam na de dood van de zwarte taxichauffeur Rodney King, die was doodgeslagen door politiemannen die toen niet werden vervolgd. De man die mogelijk verantwoordelijk is voor de dood van George Floyd, omdat hij minutenlang met zijn knie op de hals van de al gehandboeide Floyd zat, is wel gearresteerd en aangeklaagd, maar dat heeft de rust niet teruggebracht.

National Guard ingeschakeld

Ook in andere staten, zoals Georgia, Minnesota, Missouri, Nevada, Ohio, Tennessee, Texas, Utah en Washington State kon de politie het niet alleen af en werd de National Guard om hulp gevraagd.

President Trump dreigt nu verder met het inzetten van het leger en heeft hen gevraagd zich gereed te maken om indien nodig binnen vier uur in actie te kunnen komen. In Minnesota zijn al meer dan 4100 van deze reservisten actief. Vrijdag waren dat er nog maar 700.

Plunderingen bij een winkelcentrum in Los Angeles.

Met noodtoestanden en avondklokken is tot nu toe vergeefs geprobeerd de onlusten te beteugelen.

President Trump volhardt in een keiharde lijn. Eerder twitterde hij al ’als het plunderen start, begint het schieten’, wat hem een berisping van Twitter opleverde.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden veroordeelde het geweld van het rassenprotest, maar benadrukte tegelijkertijd dat demonstreren „een Amerikaans recht is”, maar „gemeenschappen afbranden natuurlijk niet.”