Onhandigheid De Jonge: op de foto zonder mondkapje

De CDA-bewindspersoon liet een week geleden, toen koning Winter het land nog regeerde, zijn schaatsen slijpen bij een Rotterdamse zaak. Hij werd daarbij door de winkelier even naar binnen gehaald. „De eigenaar nodigde mij uit even een kijkje te nemen achterin de werkplaats waar ze aan het slijpen waren”, laat De Jonge via zijn woordvoerder weten.

Afstand

Dat deed de minister ’uiteraard met mondkapje op en op 1,5 meter afstand’. Maar het mondmasker ging – ondanks de mondkapjesverplichting die het kabinet voor onder meer winkels invoerde – wel even af om op de foto te gaan, aldus De Jonge. De foto was bedoeld voor eigen gebruik, maar lekte tot schrik van de winkelier toch uit, onder meer naar deze krant.

Het kapje ging alleen af voor de foto, benadrukt de minister, en dat wordt ook bevestigd door de winkelier in kwestie. Maar De Jonge geeft toe: „Ondanks voldoende onderlinge afstand had ik ook tijdens de foto dat mondkapje beter op kunnen houden.”

Meerdere politici

Meerdere politici kwamen de afgelopen tijd al in opspraak vanwege de coronamaatregelen. Deze week nog moest minister Hoekstra (Financiën, CDA) door het stof nadat hij een campagnefilmpje van zichzelf schaatsend in Thialf deelde. Maar de Friese ijsbaan is helemaal niet open voor publiek. „Stom”, moest Hoekstra toegeven. Hij had er ’niet goed over nagedacht’.

En D66-fractieleider Jetten ging afgelopen week langs bij een sportschool voor een bezoek aan een trainer die werkt met mensen met een handicap en sportte even mee. „Ook dat kan niet”, zei Jetten achteraf tegen Radio 1.

Afgelopen zomer ontstond er al oproer rond de bruiloft van minister Grapperhaus (Justitie, CDA), nadat er foto’s opdoken waarop hij zich bepaald niet aan de 1,5 meter afstand hield. Daarnaast was er nog minister Bijleveld (Defensie, CDA) die tijdens de feestdagen een kerkdienst bezocht nadat haar collega Grapperhaus juist had opgeroepen de kerstdienst thuis te bezoeken.