Eindhoven Airport vrijgegeven, niets verdachts gevonden

Het vliegverkeer rond Eindhoven Airport was na de bommelding stilgelegd. In totaal lag het zo'n vier uur plat. Volgens de luchthaven zijn circa 8000 mensen gedupeerd als gevolg daarvan. Zo werden aankomende vluchten omgeleid naar andere vliegvelden, zoals Schiphol, Maastricht of Brussel, waarna mensen per bus naar Eindhoven Airport werden gebracht. Andere, aankomende en vertrekkende, vluchten raakten vertraagd of werden geannuleerd.

Het vliegtuig waar het om ging kwam uit Tsjechië en was naar het militaire gedeelte van het vliegveld gereden. De 141 passagiers en zes bemanningsleden op de Transavia-vlucht werden opgevangen.

Het kan nog enkele dagen duren voordat alle passagiers van Transavia die hun vlucht niet door zagen gaan een vervangende reis hebben, legt een woordvoerder uit. Maar de maatschappij verwacht dit weekend geen verdere uitval van vluchten als gevolg van de bommelding.

Onder meer de Explosieven Opruimingsdienst Defensie en een speurhond van de marechaussee waren betrokken bij het doorzoeken van het vliegtuig. Ook de bagage en passagiers zijn gecontroleerd.

De marechaussee laat weten dat er niemand is aangehouden in verband met de bommelding.

Ⓒ GinoPress B.V.

Ⓒ GinoPress B.V.