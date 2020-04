RIVM: dodental corona stijgt met 166 naar 1339 personen

Het werkelijke aantal overledenen ligt in werkelijkheid hoger. In de eerste plaats worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven. Daar komt bij dat lang niet iedere besmetting wordt vastgesteld door een test. Als iemand die niet is getest door het virus komt te overlijden, komt dat niet terug in de statistieken.

Eerste dertiger overleden

Uit de cijfers van donderdag blijkt dat voor het eerst in Nederland een dertiger is overleden aan de ziekte Covid-19. De patiënt viel in de leeftijdscategorie van 35 tot 39 jaar. Het virus heeft tot nog toe één Nederlander van in de 40 het leven gekost. Veruit de meeste mensen die eraan zijn bezweken, waren boven de 70 jaar.

Het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen is met 625 weer hoger dan woensdag, toen hierover 447 meldingen binnenkwamen. Ook hier ligt de registratie vaak een of twee dagen achter op de werkelijke situatie.

Noodkreet vanuit ic

Voorzitter Gerton Heyne van V&VN, van de beroepsvereniging voor ruim 105.000 verpleegkundigen, trok vandaag aan de bel. Vierentwintighonderd ic-bedden is het absolute maximum dat in Nederland nog bediend kan worden door daartoe opgeleide ic-verpleegkundigen. „Elke wens boven de 2.400 is spelen met vuur, een illusie.”

Volgens Heyne is wat er nu wordt gevraagd al op het randje. „Het is topsport. Mentaal ontzettend zwaar. En je kunt niet zomaar even een blik ic-verpleegkundigen opentrekken.”