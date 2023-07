Biden denkt er niet aan zijn zoon Hunter gratie te verlenen

Toen een journalist de vraag stelde of gratie tot de mogelijkheden behoorde, antwoordde Jean-Pierre volmondig "nee". Ook toen de journalist om verduidelijking vroeg, bleef ze kort: "Ik zei nee. Dat is het antwoord."

Woensdag moest Hunter Biden voor de rechter verschijnen vanwege belastingontduiking in 2017 en 2018. De 53-jarige zoon van de president had gehoopt een deal te kunnen sluiten met de rechter door schuld te bekennen in ruil voor strafvermindering, maar dat plan liep mis.

Illegaal vuurwapen

De rechter struikelde erover dat Hunter ook een illegaal vuurwapen in bezit heeft gehad. Hij kocht het wapen op een moment dat hij verslaafd was aan cocaïne zonder van die verslaving melding te maken. Dat maakte de aankoop een misdrijf.

Video: begin 2021 werd al voorspeld dat de kwestie rondom Hunter Biden nog lang zou blijven spelen.