Minister Ollongren langer thuis na medische ingreep

De minister is in ieder geval deze week nog ziek thuis, meldt een woordvoerder van haar departement. Het moment waarop de bewindsvrouw weer terugkeert op de werkvloer is nog niet vast te stellen.

Binnen haar partij D66 zijn zorgen over haar gezondheidstoestand. De minister voelt zich op sommige dagen erg beroerd en daarom kan ze nog niet inschatten wanneer ze weer op volle kracht structureel aan het werk kan, klinkt het. Zowel op het ministerie als binnen D66 wordt er wel op gerekend dat haar afwezigheid tijdelijk is.

Bijholtes

De bewindsvrouw mist de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en een groot protest op het Malieveld morgen. De minister was daar uitgenodigd omdat de bouwsector in het geweer komt tegen stikstofregels. Staatssecretaris Knops neemt haar werk voorlopig over. Ollongren onderging ruim een maand geleden een operatie aan haar bijholtes. Ze ging weer aan het werk, maar haar herstel verliep minder goed dan gedacht.

De afwezigheid van Ollongren was voor PVV'er Martin Bosma reden om uitstel aan te vragen van het debat in de Tweede Kamer over haar begroting. Maar een meerderheid voelde daar niets voor. Het debat dinsdag en donderdag gaat gewoon door, met Knops.