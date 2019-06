Plan mislukt: agent herkent dure jas niet

Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam. Volgens burgemeester Aboutaleb is het lastig om aan te tonen dat het echte en geen nagemaakte luxeproducten betreffen en dat deze op onverklaarbare wijze zijn verkregen.

Vol bombarie maakte toenmalig korpschef Frank Paauw begin vorig bekend dat in de strijd tegen ondermijning hier werk van gemaakt zou kunnen worden. In anderhalf jaar tijd echter zijn slechts in twee zaken dure merkkleding in beslag genomen, stelt Aboutaleb. Er zijn enkele dienders gespecialiseerd in het taxeren van kledij.

