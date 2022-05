Babykameel met wiebelknie krijgt brace om weer te kunnen lopen

Buitenland

Ontsnapte bonobo zit weer veilig in verblijf in Planckendael

Er is vrijdagochtend rond 11 uur een bonobo ontsnapt uit zijn verblijf in de Belgische dierentuin Planckendael in Mechelen. Het dier, naar verluidt een volwassen mannetje, was in een boom geklommen in de buurt van zijn verblijf. Het park werd meteen ontruimd. Rond 13.30 uur werd het dier gevangen en...