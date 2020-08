LIVE | ’Forse toename coronagevallen VS in juli’

In de Verenigde Staten zijn in juli meer dan 1,9 miljoen nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is ruim veertig procent van alle 4,5 miljoen gevallen die tot dusver geregistreerd zijn in het land en fors meer dan in andere maanden, blijkt uit data over het longvirus die The New York Times verzamelde.

Het vorige ’maandrecord’ werd volgens de krant in april gevestigd, toen kwamen er meer dan 880.000 infecties bij. Met name in het Midwesten van de Verenigde Staten en in staten van Florida tot Mississippi en Californië blijft het aantal nieuwe gevallen fors toenemen. Veel staten stellen daarom opnieuw beperkingen in om de verspreiding van het longvirus een halt toe te roepen.

Ook het aantal mensen dat overlijdt aan het coronavirus blijft stijgen in de VS, becijferde The New York Times. Begin juli stierven volgens de krant gemiddeld 500 mensen in het land per dag aan het coronavirus. Afgelopen week was dat getal meerdere keren hoger dan duizend. In heel juli stierven meer dan 25.000 mensen in de VS aan het longvirus, meldde persbureau Reuters eerder.

