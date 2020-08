LIVE - Honderden besmet in zomerkamp in Georgia

Honderden jongeren en kinderen zijn vorige maand op een zomerkamp in de Amerikaanse staat Georgia besmet geraakt met het coronavirus. Dat maakte gezondheidsdienst CDC vrijdag (lokale tijd) bekend. Zeker 260 van alle 597 mensen die aanwezig waren bij het kamp testten positief op het longvirus.

Een tiener die als kampbegeleider werkte verliet het terrein op 23 juni met verkoudheidsklachten en testte een dag later positief op het coronavirus, meldt het CDC. De lokale gezondheidsautoriteiten startten op 25 juni een onderzoek.

Het kamp startte op 21 juni en verwelkomde 363 kampeerders in de leeftijd van zes tot negentien jaar. Ook het gros van de ruim 120 stafmedewerkers die aanwezig waren is jonger dan twintig. In de dagen voor de officiële opening waren er ook nog 138 kampbegeleiders in opleiding op het kamp. Na de positieve test werden kampeerders naar huis gestuurd, 27 juni ging het kamp dicht.

Het CDC zei dat het aantal besmettingen waarschijnlijk nog hoger ligt, omdat nog niet alle testresultaten van de mensen die op het zomerkamp aanwezig waren beschikbaar zijn. In een rapport stelt de gezondheidsdienst dat de testresultaten die wel voorhanden zijn bijdragen aan het bewijs dat kinderen van alle leeftijden vatbaar zijn voor het virus en „in tegenstelling tot eerdere rapporten mogelijk een belangrijke rol spelen bij de transmissie.”

