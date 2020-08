LIVE - Rusland begint massale vaccinatie tegen corona in oktober

Rusland begint in oktober met de massale vaccinatie van de bevolking tegen het coronavirus. Volgens de Russische minister van Volksgezondheid bereidt het land zich daar op voor.

De minister gaf geen details over het vaccin. Volgens hem worden artsen en leraren als eersten ingeënt. Eerder deze week werd bekend dat het eerste potentiële Russische coronavaccin, dat zou zijn ontwikkeld door een onderzoeksinstantie van de staat, in augustus de wettelijke goedkeuring krijgt. Het zou dan snel daarna aan gezondheidswerkers worden toegediend.

Het aantal coronadoden in Rusland is inmiddels de 14.000 overschreden. Het aantal geregistreerde personen met een besmetting is ruim 845.000. Van hen zijn er meer dan 646.000 hersteld.

