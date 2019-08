Zussen runnen autoboetiek - geen garage

Automonteur Lisa checkt de accu van de auto. „Ik heb het idee dat vrouwen hun auto met gerust hart bij me achterlaten.” Ⓒ Foto’s Rias Immink

Distributieriem, carburateur, V-snaar... Voor wie het zweet al uitbreekt bij het horen van dergelijke termen, is het vaak best een stap om de auto weg te brengen voor reparatie. Het laatste wat je wil, is door een monteur denigrerend met ’mevrouwtje’ worden aangesproken. Die kans is in ieder geval uitgesloten bij De dames van Hurkmans in Den Bosch, naar eigen zeggen de meest vrouwvriendelijke garage van Nederland. Onze verslaggeefster nam de proef op de som.