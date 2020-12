Mondkapjesdreiger supermarkt Groningen eerder opgepakt om ’wapen-aanzoek’

„En jij bent sterker dan mij?”, roept de provocerende man voor de ingang van de super in incorrect Nederlands. In de video is te zien hoe de mondkapjesweigeraar een minderjarige medewerker van een Aldi-supermarkt bedreigt nadat hem vriendelijk wordt gevraagd gezichtsbescherming te dragen: „Tot de politie er is, krijg je gewoon klappen.”

„Dan kun je wel lachen, maar ik meen het”, dreigt de man terwijl zijn vriendin alles filmt. Vervolgens loopt hij, zonder mondkapje, samen met zijn vriendin de winkel in.

Volgens de politie gaat het om een vooraf bedachte actie van de man. De video is ’in scène gezet’, aldus de politie. De mondkapjesweigeraar heeft de video zelf op Youtube gezet onder de titel ’mondkap vergeten’. De Aldi-medewerker was op de hoogte van de actie maar ’werd door de situatie overrompeld, al voelde hij zich niet bedreigd’, aldus de politie.

„De man heeft de jongen benaderd, en kondigde zijn actie aan. De jongen heeft toestemming gegeven, voelde zich wel overrompeld”, aldus een politiewoordvoerder. De jongen doet geen aangifte. „Maar het kan natuurlijk niet om zo’n video over de rug van zo’n jongen op te nemen.”

De politie is langsgegaan bij de man en hij is ’aangesproken’ op zijn gedrag. „Het gedrag is onacceptabel en beneden peil.”

Met pistool bij vriendin en kindje

Op internet circuleert een video waarin de man zijn vriendin ten huwelijk vraagt. Op de achtergrond is een meisje te zien. Nadat de vrouw ’ja’ zegt, zegt de man: „Als je nou nee had gezegd...”, om vervolgens een wapen tevoorschijn te halen. De video dateert van vorige maand. De man is destijds al opgepakt. Hij werd toen verhoord en kreeg een proces-verbaal. Het wapen bleek een balletjespistool te zijn.