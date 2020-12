Mondkapjesweigeraar bedreigt minderjarige medewerker supermarkt

„Tot de politie er is, krijg je gewoon klappen. Dan kun je wel lachen, maar ik meen het”, dreigt de man terwijl zijn vriendin alles filmt.

Vervolgens loopt hij, zonder mondkapje, samen met zijn vriendin de winkel in. Het is niet duidelijk of hij daarna de winkel is uitgezet, zo meldt Dagblad van het Noorden.

Het lijkt erop dat de video door de man zelf op YouTube is gezet onder de titel ’mondkap vergeten’.