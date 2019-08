9 doden en 16 gewonden bij schietpartij in Ohio

De politie denkt dat één man het vuur opende in of nabij een uitgaansgelegenheid in de wijk Oregon in het centrum van de stad. Het drama zou zich volgens lokale media afspelen rond Ned Peppers Bar aan East Fifth Street. De schutter is door de politie gedood. De schietpartij begon rond 01.00 uur. De FBI doet onderzoek.

Volgens de lokale politie waren er op het moment van de schietpartij agenten in de buurt, waardoor snel ingegrepen kon worden.

Volgens onbevestigde berichten van ooggetuigen zou iemand die aan de deur werd geweigerd het vuur hebben geopend.

Enkele uren voor de schietpartij in Dayton, richtte een 21-jarige man een bloedbad aan in de staat Texas. In een winkel van Walmart schoot hij zeker 20 mensen dood en verwondde hij minstens 26 mensen.

