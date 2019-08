9 doden en 26 gewonden bij schietpartij in Ohio

Een man opende het vuur in of nabij een uitgaansgelegenheid in de wijk Oregon in het centrum van de stad. Het drama speelde zich af rond Ned Peppers Bar aan East Fifth Street. De schutter is door de politie gedood. De schietpartij begon rond 01.00 uur. De FBI doet onderzoek.

Volgens de lokale politie waren er op het moment van de schietpartij agenten in de buurt, waardoor snel ingegrepen kon worden. De schutter droeg volgens de burgemeester van de stad een kogelvrij vest en had meerdere magazijnen munitie bij zich.

Over de identiteit en eventuele motieven van de dader kon de burgemeester nog niets zeggen.

Als agenten niet zo snel hadden ingegrepen, had de schutter mogelijk ’honderden’ slachtoffers kunnen maken, stelde de burgemeester. De schutter zou ’binnen een minuut’ zijn uitgeschakeld.

De uitgaansstraat waar het drama zich voltrok. Ⓒ Google Maps

De FBI onderzoekt wie de schutter is en wat zijn motief voor de aanslag is geweest. Getuigen zagen een verdachte op straat met in zijn hand een groot geweer dat snel vele kogels afschoot.

De politie sluit niet uit dat er meer daders zijn. „We zijn nog getuigen aan het ondervragen om te bepalen of er nog iemand anders bij betrokken was”, zei een woordvoerder.

Enkele uren voor de schietpartij in Dayton, richtte een 21-jarige man een bloedbad aan in de staat Texas. In een winkel van Walmart schoot hij zeker 20 mensen dood en verwondde hij minstens 26 mensen.

