Zo ziet Poetins luxueuze ’spooktrein’ er van binnen uit

Wordt er aan insiders gevraagd wat voor iemand Vladimir Poetin is, dan zijn ’achterdochtig’ en ’wantrouwig’ twee woorden die heel vaak terugkomen. Reizen met de auto of het vliegtuig vindt Poetin dan ook te riskant. Dat laatste mag dan vaak wel veruit de snelste manier zijn, Poetin verkiest toch de trein. Die kan minder gemakkelijk gevolgd worden via radarsystemen en is veel veiliger voor aanslagen, klinkt het in het Kremlin.

Ⓒ The Dossier Center

Poetins privétrein heeft in het Russische spoorwegnet altijd absolute prioriteit. Hij rijdt constant met volle snelheid – ook door de stations –, maakt geen enkele tussenstop en heeft geen rittenschema.

Vanaf de buitenkant is de privétrein amper te onderscheiden van een normale passagierstrein van de Russische spoorwegen. Om er zo goed mogelijk op te lijken, is hij in hetzelfde grijs geschilderd, met dezelfde typerende rode streep. De presidentiële trein leidde dan ook al enkele keren tot verwarring op websites voor amateur-treinspotters. „Er bevindt zich een spooktrein op de spoorwegen van ons land. Hij staat niet in de dienstregelingen of in de systemen van de Russische Spoorwegen”, schreef iemand op rutrain.com naast een afbeelding van wat lijkt op de trein van Poetin.

Er zijn namelijk wel degelijk kleine verschillen te zien. In tegenstelling tot een gewone passagierstrein zijn de wagons gepantserd en staan op de daken gecamoufleerde antennes voor een naadloze communicatie onderweg.

Af en toe verspreidt het Kremlin beelden van de vergaderruimte van de trein. Ⓒ AFP

Fitness- en schoonheidswagon

Over de binnenkant van de trein was voorlopig weinig bekend. Het Kremlin bracht in het verleden wel al eens foto’s naar buiten van vergaderingen aan boord, telkens in een mooi ingerichte kantoorruimte, maar naar de inhoud van de twintig andere wagons was het gissen.

Tot nu. Het Dossier Center, een Russische onderzoeksgroep die zich focust op de criminele activiteiten van personen in het Kremlin, heeft beslag kunnen leggen op heel wat papierwerk en foto’s die verband houden met de trein. Het zou gaan om documenten die gelekt zijn door een werknemer van de Russische spoorwegen.

Daaruit blijkt dat Poetin zich weinig zorgen hoeft te maken over comfort in zijn privétrein. Zo is er onder meer een volledig ingerichte fitnesswagon, die uitsluitend gebruikt mag worden door de Russische president. Een rijtuig verder komt Poetin in de schoonheidswagon terecht. Naast een massagetafel staat er allerlei hoogtechnologische schoonheidsapparatuur, waaronder een radiofrequentieapparaat dat gebruikt wordt om de huid strak te houden. Daarnaast zou de trein ook nog een wellnessruimte bevatten met onder meer een Turks stoombad en een douche.

Ⓒ The Dossier Center

Ⓒ The Dossier Center