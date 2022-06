Medewerkers containeroverslagbedrijf verdacht van hulp bij invoeren cocaïne

Het tweetal werd anderhalve week geleden aangehouden door de politie. Hoe de twee in beeld zijn gekomen, wil een woordvoerder van het Rotterdamse Openbare Ministerie niet vertellen. Naast het helpen van drugssmokkelaars worden de havenwerkers ook verdacht van niet-ambtelijke corruptie.

Volgens bronnen gaat het om twee medewerkers van ECT, het grootste containeroverslagbedrijf in de Rotterdamse haven, die in het systeem konden bepalen waar de containers op het terrein worden neergezet. „Zij konden de containers op plekken neerzetten waar zogenoemde uithalers ze eenvoudig konden leeghalen”, vertelt een bron.

Hoe lang de havenmedewerkers al bezig waren met hun vermeende praktijken is nog onduidelijk. Ook is niet bekend hoeveel kilo’s cocaïne er door hun eventuele toedoen is doorgelaten.

Het is niet de eerste keer dat medewerkers planning en aansturing in verband worden gebracht met het helpen van drugssmokkelaars. In 2017 werd een medewerker op het ECT-kantoor aan de Coloradoweg aangehouden. Hij werd verdacht van de invoer van 1161 kilo cocaïne. De man kreeg in 2019 een gevangenisstraf van zes jaar opgelegd.

ECT laat in een reactie weten een intern onderzoek uit te voeren. Daarnaast neemt het overslagbedrijf maatregelen. Welke dat zijn, wil ECT niet zeggen.

Het nu opgepakte tweetal is voorgeleid aan de rechter-commissaris die bepaalde dat ze veertien dagen langer vast moeten blijven zitten. Dinsdag worden de mannen voorgeleid aan de Raadkamer van de Rotterdamse rechtbank die moet bepalen of ze nog langer moeten blijven vastzitten.