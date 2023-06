Nederlandse toerist overleden na wespensteek in Verdun

Medische hulpverleners waren volgens de krant L’Est Républicain dinsdagmiddag snel ter plaatse, maar pogingen tot reanimatie bleven vruchteloos. De krant schrijft dat de slag om Verdun meer dan honderd jaar later nog een slachtoffer heeft geëist.

In de Eerste Wereldoorlog werd de verdediging van Verdun voor Frankrijk een prestigekwestie. Vrijwel heel het jaar 1916 is om de plaats en in de wijde omtrek bitter gevochten tegen de Duitsers met kolossale verliezen aan beide zijden. Tegenwoordig liggen er enorme erebegraafplaatsen en is er een monument.