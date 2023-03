Persoon komt om na val van schip in Zeeuwse Westdorpe

Kopieer naar clipboard

Ⓒ provicom

WESTDORPE - Een persoon is donderdagavond in het Zeeuwse Westdorpe overleden nadat hij van een schip was gevallen. Duikers van de brandweer hebben het slachtoffer met behulp van een hoogwerker uit het water gehaald, maar hulp mocht niet meer baten, meldt de politie.