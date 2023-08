Storm van kritiek op idee Klimaatraad om forens ov in te jagen

Voorzitter Jan Willem Erisman van de nieuwe Wetenschappelijke Klimaatraad oogst felle kritiek nu hij een toekomst voorziet waarin eigen autobezit niet meer vanzelfsprekend is. In een brief aan de Tweede en Eerste Kamer waarschuwt de raad het kabinet dat het klimaatbeleid ’geen vertraging mag oplopen’.

Ⓒ ANP