Miljardair (89) geeft al z’n geld aan het goede doel

Volgens Forbes wilde hij met zijn geld vrede brengen in Noord-Ierland en het zorgstelsel in Vietnam moderniseren, om maar eens wat goede doelen te noemen. Maar het meeste geld ging naar het onderwijs. Afgelopen maandag hief hij zijn liefdadigheidsorganisatie Atlantic Philanthrophies’ op, na de laatste donatie te hebben gedaan.

Feeney verdiende zijn enorme vermogen met de verkoop van de aandelen van zijn bedrijf Duty Free Shoppers. In 2012 liet hij weten zo’n twee miljoen euro apart gezet te hebben, om samen met zijn vrouw in hun eenvoudige appartement in San Francisco van hun oude dag te kunnen genieten.

„We hebben veel dingen geleerd. Sommige dingen zouden we anders doen, maar ik ben erg tevreden. Het voelt erg goed om dit af te kunnen ronden”, aldus Feeney. „Ik wil graag iedereen bedanken die ons heeft vergezeld op deze reis. En voor degenen die zich afvragen hoe het is om te geven terwijl je leeft: probeer het eens, je zult het leuk vinden.”

Warren Buffett en Bill Gates bewonderen het werk van Feeney. Buffet noemt hem een rolmodel, Gates laat weten: „Chuck heeft een pad gecreëerd voor andere filantropen om hetzelfde te doen.”