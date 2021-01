’Politici die verlies Trump betwisten gesteund door miljardairs’

Dat schrijft The Guardian. De Club for Growth was lange tijd een conservatieve denktank maar sponsoren van de club zijn steeds verder opgeschoven in het steunen van anti-democratische lieden, zo zegt althans Reed Galen, oprichter van de Republikeinse anti-Trumporganisatie the Lincoln Project.

Zeker 42 parlementariërs die de afgelopen week stemden voor een onderzoek naar de verkiezingsuitslag, hebben in het verleden directe of indirecte steun gekregen van de Club for Growth. ’Grootverdieners’ zijn Josh Hawley en Ted Cruz, toevallig ook de leiders van het streven de winst van Biden te ondermijnen.

Ook Lauren Boebert, volgens The Guardian een extreemrechts figuur die QAnon-complottheoriën aanhangt en tijdens de bestorming van het Capitool nog de locatie van Nancy Pelosi vermeldde op Twitter, zou door de club worden gesteund.

Miljardairs

De grootste netto betalers van de Club for Growth zijn miljardair Richard Uihlein en Jeffrey Yass, allebei eigenaar van grote bedrijven. Uihlein zit in de verzending en bezorging en Yass in de optiehandel. Zij zijn minder bekend als uitgesproken donoren zoals Michael Bloomberg maar hebben wel degelijk invloed. De organisatie geeft zelden directe steun aan welgevallige kandidaten, maar valt veelal tegenstanders af. Zo zou 1,2 miljoen dollar zijn vrijgemaakt om Beto O’Rourke aan te vallen. O’Rourke verloor in Texas van Cruz.

Het progressief-linkse The Guardian noemt meer namen van conservatieve Republikeinen die door de miljardairsclub worden gesteund. „Weet je wat het is met de superrijken? Ze geloven dat ze geen verantwoording hoeven afleggen. Maar dat moeten ze wel. Als je miljarden hebt verdiend: mooi voor jou. Maar dat betekent niet dat je onschendbaar bent als je anti-democratische, autoritaire kandidaten en bewegingen gaat financieren”, betoogt Galen.