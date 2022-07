Restaurant familie Ben Saddik voor derde keer in korte tijd doelwit van aanslag

Het is al derde aanslag op Poke Bowl Place in twee weken tijd. Bij de eerste aanslag werd met een wapen op de gevel geschoten, bij het tweede incident was er sprake van een vuurwerkbom. Ook zondagnacht was er een luide knal te horen. De brandweer heeft het vuur geblust.

De familie Ben Saddik is de voorbije maand veelvuldig slachtoffer geworden van aanslagen. Onder meer de woning van de ouders van de kickbokser werd aangevallen. Er waren ook beschietingen van een pand in Borsbeek en een handcarwash in Deurne. Het geweld zou het gevolg zijn van een conflict in het drugsmilieu.