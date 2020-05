Palestijnse tiener doodgeschoten op Westelijke Jordaanoever

De tiener verloor het leven toen Israëlische troepen een inval deden in een vluchtelingenkamp bij de stad Hebron. Het Israëlische leger meldt dat militairen daar arrestaties kwamen verrichten. Daarop zouden „gewelddadige rellen” zijn uitgebroken waarbij ook een militair lichtgewond raakte.

Het is de tweede keer in twee dagen dat een dode valt in het gebied. Een Israëlische militair kwam dinsdag om het leven toen een steen naar hem werd gegooid.

De onlusten vallen samen met een bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Hij arriveerde woensdagochtend in Israël, waar hij onder meer zal overleggen met premier Benjamin Netanyahu en diens nieuwe coalitiepartner Benny Gantz. Er wordt vermoedelijk ook gesproken over de mogelijke annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever door Israël.