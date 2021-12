Twee kinderen met omicron-besmetting opgenomen in ziekenhuis in regio Kleef

Dat schrijft De Gelderlander. De Duitse regio heeft zicht op welke varianten er rond gaan omdat vijf procent van de binnenkomende laboratoriummonsters wordt gesequenced: hier wordt specifiek gekeken welke coronavariant er in de monsters zit. In Nederland gebeurt dat nog niet vaak, vermoedelijk is dat de reden waarom er hier nog maar relatief weinig omicrongevallen gevonden zijn.

In Kreis Kleve waren donderdag negentien mensen waarvan ze vermoeden dat ze besmet zijn met de omicronvariant, een dag eerder nog maar twee. Districtsbestuurder Silke Gorißen zegt in de NRZ zich zorgen te maken over de ontwikkeling van de omicronvariant in de regio Kleef.

Al ruim twee weken worden er veel meer besmettingen ontdekt. Volgens de Rheinische Post is ook één volwassene ernstig ziek door de nieuwe variant: deze zou, net als de achttien anderen, volledig gevaccineerd zijn.

Grote zorgen over de twee kinderen

In navolging van de nieuwe minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach stelt Gorißen daarom dat de derde vaccinatie nodig is om goed beschermd te zijn tegen de Omikron-variant. De bestuurder maakt zich grote zorgen over de twee kinderen die in het ziekenhuis liggen. Met hen gaat het volgens haar slecht.

In de gemeente Rees, behorend tot de regio Kleef, is een omicron-uitbraak die terug te voeren is op een bruiloft in Zuid-Afrika, waar veel inwoners bij aanwezig waren. Betrokkenen moeten verplicht twee weken in quarantaine.

Maar andere besmettingsgevallen in de regio Kleef zijn níet terug te voeren op de uitbraak in Rees. „Het risico is groot dat Omikron zich veel sneller zal verspreiden’’, zegt Gorißen in de NRZ. De gezondheidsdiensten zijn er uitgebreid en al het personeel is op onder meer contactonderzoek gezet.