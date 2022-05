Oorlog in Oekraïne Zaterdag 7 mei LIVE | Italië legt weer superjacht aan ketting: ’Schip van Poetin’

Het 140-meter lange jacht met zes dekken ligt in Marina di Carrara in Toscane. Ⓒ ANP / AFP

Amsterdam - De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is nog altijd in volle gang. De gevechten rondom de Azovstal-fabriek blijven doorgaan, en de VN wil nieuwe evacuaties organiseren. Oekraïne beweert enige winst te hebben geboekt aan het front in de Donbas. Volg alle ontwikkelingen hier op de voet.