Bewoners schrikken van slang in keukenkastje

„Er moest een deel uit de keuken gezaagd worden om de slang uiteindelijk te pakken te krijgen”, meldt Linette Eveleens van Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag. „Je staat toch gek te kijken als je je afwasborstel wilt pakken uit je gootsteenkastje en daar een slang ziet kronkelen.”

De bewoners schakelden de dierenambulance voor de ongenode gast in. De slang was toen al naar een rustiger plekje achter de plint gekropen. De operatie duurde al met al zo’n vier uur.

Rode rattenslang

Het blijkt te gaan om een ongevaarlijk exemplaar, de rode rattenslang, de meest voorkomende rattenslang die als huisdier wordt gehouden. „Het is een beweeglijke, nieuwsgierige slang. En een meester in ontsnappen. Ze kunnen bijna twee meter lang worden, maar dit exemplaar was slechts 80 cm. Al begrijp ik dat dat voor de bewoners alsnog schrikken is, natuurlijk”, weet Eveleens. De slang maakt het volgens haar goed.

Het beestje wordt naar een opvangplek in Rijswijk gebracht. Dierenwebsite Amivedi heeft een bericht geplaatst om de eigenaar van het dier op te sporen.

