Rusland gaat kernwapens enkel gebruiken bij ’existentiële dreiging’, maar wat is dat?

Door Guy Stevens

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. Ⓒ REUTERS

Nucleaire wapens gebruiken? Dat zal Rusland alleen doen als „het overleven van het land in gevaar is”, zo zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. Maar wat is die existentiële dreiging, waarover de Russen het in hun militaire doctrine hebben? „Het is de eerste keer dat ik geloof wat het Kremlin zegt sinds het begin van de oorlog”, zeggen experts.