Ex-politicus declareerde 3000 euro per maand voor online gamen

Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

De voormalig politicus Heinz-Christian Strache declareerde per maand zo’n drieduizend euro bij zijn partij FPÖ. Dat geld besteedde hij niet aan relatiegeschenken of diners met collega’s, maar aan zijn grote verslaving: het spel Clash of Clans.