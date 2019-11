Commandant Islamitische Jihad gedood in Gaza

Islamitische Jihad is een van de gewapende groepen die actief zijn in Gaza. In een verklaring zeggen Israëlische militairen dat premier Benjamin Netanyahu de operatie heeft goedgekeurd omdat Al-Atta verantwoordelijk wordt gehouden voor een recente reeks aan raket-, drone- en scherpschuttersaanvallen in het grensgebied. Ook zou hij nieuwe aanvallen plannen.

Kort na de aanval zijn raketten vanuit Gaza afgeschoten op Israël. Daardoor is op een aantal plekken het luchtalarm afgegaan. Tot nu toe is onbekend of de raketaanvallen schade of slachtoffers hebben veroorzaakt. De politie heeft uit voorzorg buitenwijken in Gaza afgesloten.