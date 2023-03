Premium Het beste van De Telegraaf

’Alles is vies en kapot en overal in huis liggen baby’s te slapen’ Liefst 18 mensen wonen in één eengezinswoning: ’Het huis is totaal uitgeleefd’

Door Estella Heesen Kopieer naar clipboard

Niet het huis uit het artikel. Ⓒ ge

HUIZEN - Achttien bewoners in de wijk Huizermaat West in Huizen dreigen hun huis kwijt te raken. Woningcorporatie De Alliantie eiste maandag in een kort geding in Lelystad ontruiming vanwege langdurige en ernstige overlast in de veel te volle woning.