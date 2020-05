Vicepresident VS erkent fout: zonder mondkapje in ziekenhuis

Pence, die binnen de regering de aanpak van de corona-uitbraak leidt, zag af van bescherming toen hij enkele dagen geleden een gerenommeerd ziekenhuis in Rochester (Minnesota) bezocht. In de kliniek is een mondmasker verplicht in de strijd tegen het coronavirus. Tijdens het bezoek hadden alle andere personen wel een mondbedekking. Pence was voor zijn aankomst op de hoogte gesteld van het maskerbeleid, twitterde het ziekenhuis. Maar die tweet werd verwijderd.

Pence verdedigde aanvankelijk zijn stap. Hij zei dat hij niet is besmet met het virus en dat hij als vicepresident regelmatig wordt getest, net als iedereen in zijn omgeving. Hij wees op de officiële richtlijn dat mond- en neusbescherming vooral is bedoeld voor mensen die wel zijn besmet, zodat zij verdere verspreiding kunnen helpen voorkomen.