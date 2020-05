„Er is één getuigenis die ik nooit zal vergeten” Met die woorden uit zijn toespraak tijdens de Dodenherdenking op de Dam vestigde koning Willem-Alexander maandag de aandacht op Jules Schelvis. De in 2016 overleden Schelvis hoorde bij de slechts achttien mensen die niet werden vermoord in vernietigingskamp Sobibor. Zijn levensverhaal heeft nog altijd niets aan zeggingskracht ingeboet.