Zeehond verstrikt in net gevonden op Ameland

Het dier was aanvankelijk door voorbijgangers op het strand gespot en gefotografeerd met een net om de hals, maar toen de Dierenambulance ter plaatse kwam, had het dier alweer het ruime sop gekozen.

Maar ’plots zagen we haar weer vlak voor de kant zwemmen… Yess! Door een supersnelle actie met een net, kon vrijwilliger Rob (met daardoor een nat pak) haar aan de kant krijgen’, meldt de Dierenambulance van Ameland. „De jonge grijze dames zeehond gaf zich echter niet snel gewonnen. Na haar wat rust te hebben gegund hebben in een mand, hebben zij haar bevrijd van het net wat zeer strak om haar nek zat.”

Het dier had geen serieuze verwondingen. Dat is fijn, want daardoor hoefde het niet naar de opvang. De zeehond is weer is vrijgelaten.