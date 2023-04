Premium Het beste van De Telegraaf

Kinderen vergapen zich in Borculo Rampenstad van lego: flatexplosie, treincrash en vuurzee in het klein

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Brandweermannen Evert de Graaf (l.) en André Overeem in hun ’uit de hand gelopen hobby’. „Alle rampen die het Jeugdjournaal halen en waar de brandweer aan te pas komt, bouwen we na.” Ⓒ Robert Hoetink

Borculo - Ramptoeristen worden deze dagen met open armen ontvangen in het Achterhoekse Borculo. 23 grote incidenten zijn in het plaatselijke brandweermuseum nagebouwd met zo’n 250.000 legosteentjes. Van brandende hooibalen bij de boerenprotesten tot de recente treinramp in Voorschoten.