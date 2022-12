Delftenaar (74) omgekomen na botsing

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Prinses Beatrixlaan en de Alexander Fleminglaan in Delft. Het ging om een aanrijding tussen een auto en een fietser.

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, de politie doet verder onderzoek. Er zijn zwarte hekken rondom het slachtoffer geplaatst en er is een tent opgezet. De Prinses Beatrixlaan is in de richting van Rijswijk afgesloten voor verkeer, meldt Regio15.