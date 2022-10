Zorgen over nieuwe Brusselse natuurregels: ’Dit komt bovenop de huidige stikstofcrisis’

Eurocommissaris Frans Timmermans is geestelijk vader van het plan dat in juni werd gepresenteerd. Een van de vereisten is dat allerlei dier- en plantsoorten ook buiten Natura 2000-gebieden niet mogen verslechteren. „Dit betreft een grote uitdaging voor Nederland, bovenop de huidige stikstofproblematiek. Een verslechteringsverbod buiten Natura 2000 leidt tot aanvullende beperkingen voor andere opgaven en tot meer administratieve en bestuurlijke lasten.”

Daarmee lijkt het besef in Den Haag te zijn ingedaald dat een verslechteringsverbod buiten Natura 2000 ’juist verdergaande juridificering van een toch al sterk gejuridificeerd beleidsterrein’ oplevert. „Indien dit verslechteringsverbod er komt, is het denkbaar dat een vergunningsprocedure noodzakelijk wordt voor álle voorgenomen projecten”, schrijft minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de Tweede Kamer.

’Rem op woningbouw’

Als de Brusselse verordening wordt overgenomen zou dat veel meer werk voor ambtenaren gaan opleveren, waarschuwt de bewindsvrouw. Ook zou het een ’extra rem op bijvoorbeeld woningbouw, projecten in het kader van de energietransitie en waterwegen’ opleveren. „Dit komt het maatschappelijk draagvlak voor natuurbeleid niet ten goede.”

In het plan van Timmermans worden ook dwingende regels voor steden opgenomen: de Brusselse klimaatpaus wil dat er in stedelijk gebied veel meer groen verschijnt. Volgens Van der Wal liggen er in steden ’veel andere ruimtelijke opgaven’. Bovendien hebben gemeenten ’een grote beleidsvrijheid en kunnen daardoor de openbare ruimte optimaal inrichten’.

Verzet

De minister zal zich in Brussel verzetten tegen onderdelen van het plan, meldt zij. „Op een aantal onderdelen gaat de ontwerpverordening verder dan het kabinet op het moment wenselijk, uitvoerbaar en realistisch vindt.” De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog buigen over de plannen van Timmermans. Vanwege de oorlog in Oekraïne is er groeiende kritiek op plannen die schadelijk zijn voor de voedselproductie binnen de Europese Unie.